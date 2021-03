Dionysis Aravantinos ha elencato i giocatori di EuroLega con più follower su Instagram. Davanti a tutti c’è Pau Gasol, che però ha avuto la fortuna di giocare per tantissimi anni a livelli top in NBA, oltre al fatto che era il migliore amico di Kobe Bryant. Dietro il catalano c’è un altro ex campione NBA, Norris Cole, che è anche stato compagno di squadra di LeBron James ai tempi dei Miami Heat.

Al primo posto tra gli “umani” troviamo lo spagnolo Sergio Llull mentre, subito dopo di lui, al quarto posto, c’è il nostro Gigione Datome, amatissimo dai tifosi turchi del Fenerbahce e in generale da tutti coloro che seguono assiduamente il basket in Italia e in Europa.

EuroLeague players with the most followers on Instagram (1): Pau Gasol: 1.8m

Norris Cole: 425k

Sergio Llull: 386k

Gigi Datome: 331k

Rudy Fernandez: 316k

Nikola Mirotic: 280k

Jan Vesely: 269k

Omri Casspi: 252k

Melih Mahmutoglu: 250k

Shane Larkin: 225k — Dionysis Aravantinos (@AravantinosDA) March 13, 2021

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.