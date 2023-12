I 10 migliori giocatori a non aver mai giocato in NBA

Da sempre i migliori giocatori del Mondo militano nella NBA, lega sempre più internazionale.

Ci sono però anche alcune eccezioni, atleti fenomenali che hanno scritto la storia della pallacanestro senza approdare nel massimo campionato. Si tratta per lo più di atleti europei, con l’eccezione del brasiliano Oscar Schmidt, diventato grande nel nostro Paese, specialmente con Caserta. Nella Top Ten dei migliori a non aver mai giocato in NBA, redatta da El Mundo Deportivo e ripresa da Sky Sport, compare in seconda posizione anche la leggenda azzurra Dino Meneghin.

Alcuni sono stati scelti al Draft ma alla fine non hanno mai giocato una partita in NBA. Ecco la classifica.

10) Serglio Llull – Spagna (Guardia)

Scelto al Draft 2009 (#34)

Club: Manresa, Real Madrdi

Palmares: 7 x Liga, 6 x Copa del Rey, 9 x Supercoppa di Spagna, 3 x EuroLega, 3 x Oro Europei, 1 x Oro Mondiale, 1 x Argento Olimpiadi, 1 x Bronzo Olimpiadi

9) Dimitris Diamantidis – Grecia (Play)

Undrafted

Club: Irakils, Panathinaikos

Palmares: 9 x Campionato Greco, 10 x Coppa di grecia, 10 x Supercoppa di grecia, 3 EuroLega, 1 x Oro Europei, 1 x Argento Mondiale.

Premi individuali:

8) Theo Papaloukas – Grecia (Play)

Undrafted

Club: Dafni, Panionios, Olympiacos, CSKA Mosca, Maccabi Tel-Aviv

Palmares: 7 x Campionati Russo, 3 x Coppa di Russia, 1 x VTB League, 3 x Coppa di Grecia, 1 x Campionato Israeliano, 1 x Coppa di Israele, 1 x Coppa di Lega Israeliana, 1 x Lega Adriatica, 2 x EuroLega, 1 x Argento Mondiale, 1 x Oro Europei

Premi individuali:

*Nel 2007 rifiutò un biennale da 10 milioni di dollari offertogli dai Miami Heat

7) Dejan Bodiroga – Serbia (Ala)

Scleto al Draft 1995 (#51)

Club: KK Zadar, Trieste, Olimpia Milano, Real Madrid, Panathinaikos, Barcellona, Virtus Roma

Palmares: 2 x Campionato Spagnolo, 1 x Copa del Rey, 1 x Scudetto, 1 x Coppa Italia, 3 x Campionato Greco, 3 x EuroLega, 1 x Argento Olimpico, 2 Oro Mondiale, 3 Oro Europei.

6) Jaun Antonio San Epifanio – Spagna (Ala)

Undrafted

Club: Barcellona

Palmares: 7 x Liga, 10 x Copa del Rey, 1 x Coppa Korac, 2 x Coppa delle Coppe, 1 x Supercoppa Spagnola, 1 x Coppa Intercontinentale, 1 x Supercoppa Europea, 1 x Argento Olimpico, 1 x Argento Europeo.

5) Nikos Galis – Grecia (Guardia)

Scelto al Dradft 1979 (#68)

Club: Aris Salonicco, Panathinaikos

Palmares: 8 x Campionati Greco, 7 x Coppa di Grecia, 1 x Oro Europei, 1 x Argento Europei.

Premi individuali: 11 x Miglior Realizzatore Campionato Greco, 5 x MVP Campionato Greco, 4 x MVP Finali Campionato Greco, 1 MVP Europeo, 1 x Miglior Realizzatore Mondiali, 4 x Miglior Realizzatore Europei

4) Oscar Schmidt – Brasile (Guardia)

Scelto al Draft 1984 (#131)

Club: Palmeiras, Sirio, America, Caserta, pavia, Valladolid, Corinthias, Bandeirantes, Gremio, Flamengo

Palmares: 3 x Campionato Brasiliano, 1 x Coppa Italia, 1 x Copa Interamericana, 1 x Coppa Intercontinentale, 1 Campeonato Sudamericano, 1 x Oro Giochi Panamericani, 3 x Campionati Sudamericani

Premi individuali: 7 x Miglior Marcatore Serie A

3) Micky Berkowitz – Israele (Guardia)

Undrafted

Club: Maccabi Tel-Aviv, Maccabi Rishon LeZion, Hapoel Gerusalemme, Hapoel Tel-Aviv

Palmares: 16 x Campionato Israeliano, 13 x Coppa d’Israele, 2 x Coppa dei Campioni, 1 x Coppa Intercontinentale, 1 x Argento Europei, 1 x Oro Giochi Asiatici

*Non ha giocato in NBA perché in due diverse occasioni non è riuscito a liberarsi dal contratto con il Maccabi Tel-Aviv.

2) Dino Meneghin – Italia (Centro)

Scelto al Draft 1970 (#182)

Club: Varese, Olimpia Milano, Trieste

Palmares: 12 x Scudetto, 6 x Coppa Italia, 7 x Coppa dei Campioni, 1 Coppa Korac, 1 x Coppa delle Coppe, 4 x Coppa Intercontinentale, 1 x Argento Olimpiadi, 1 x Oro Europei

1) Clifford Luyk – Spagna (Centro)

Scelto al Draft 1962 (#27)

Club: Real Madrid

Palmares: 14 x Liga, 10 x Copa del Rey, 6 x Coppa dei Campioni, 1 x Oro Europei

Foto di copertina: FIBA