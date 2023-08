I 10 migliori giocatori presenti al Mondiale 2023 secondo la FIBA

Il Mondiale FIBA 2023 non sarebbe nulla senza alcuni dei migliori giocatori di basket del pianeta. Abbiamo già elencato la prima (30-21) e la seconda (20-11) parte della nostra Top 30 di stelle da seguire nel torneo di quest’anno.

Senza ulteriori indugi, ecco il meglio del meglio da seguire nelle prossime settimane di basket.

10. TYRESE HALIBURTON (USA)

POINT GUARD

Data di nascita: 29 febbraio 2000 (23 anni)

Altezza: 196cm

Club: Indiana Pacers (USA)

Dovremmo preparare un premio come sesto uomo per la Coppa del Mondo? Tyrese Haliburton, NBA All-Star 2023, se dovesse uscire dalla panchina e distribuire canestri, sarebbe un bel vantaggio per gli USA.

La maturità che va oltre la sua età e l’abilità nel mettere in ritmo i compagni in ogni tipo di scenario fanno di Haliburton uno dei migliori veri playmaker della competizione di quest’anno.

9. PATTY MILLS (AUSTRALIA)

POINT GUARD

Data di nascita: 11 agosto 1988 (35 anni)

Altezza: 185 cm

Club: Atlanta Hawks (USA)

Siete tutti pronti per la FIBA Patty? La guardia australiana potrebbe essere la migliore a trasformarsi in una forza irriconoscibile ogni volta che compete per le medaglie internazionali. Ogni tiro da tre sembra essere una certezza e ogni finestra di spazio viene sfruttata a suo vantaggio mentre vola attraverso la difesa avversaria.

Il terzo miglior marcatore di Tokyo con 23,3 punti a partita nel 2021 è tornato! Finora non ha impressionato nelle amichevoli, ma ci fidiamo di lui per la partite vere.

8. BOGDAN BOGDANOVIC (SERBIA)

GUARDIA

Data di nascita: 18 agosto 1992 (31 anni)

Altezza: 196 cm

Club: Atlanta Hawks (USA)

Bogdanovic ha avuto una media di oltre 20 punti a partita negli ultimi due tornei FIBA. Tuttavia, per una nazione cestistica come la Serbia, la medaglia d’argento all’EuroBasket FIBA 2017 potrebbe sembrare un ricordo lontano.

Un vero tiratore come Bogdanovic è sicuramente pronto a dare il meglio di sé per riportare la sua nazionale ai vertici.

7. DENNIS SCHRODER (GERMANIA)

POINT GUARD

Data di nascita: 15 settembre 1993 (29 anni)

Altezza: 185 cm

Club: Toronto Raptors (CANADA)

C’è un motivo per cui lo chiamano Dennis “La Minaccia”. Si può forse convivere con la sua ipercompetitività e la sua passione per il suo uomo in fase difensiva. Tuttavia, poi arriva il lato offensivo del gioco, in cui è il motore affidabile della Germania per quanto riguarda i punti e gli assist.

Dennis ha avuto medie di 20 punti nelle ultime quattro edizioni del FIBA EuroBasket e della Coppa del Mondo.

6. KARL-ANTHONY TOWNS (REPUBBLICA DOMINICANA)

CENTRO

Data di nascita: 15 novembre 1995 (27 anni)

Altezza: 211 cm

Club: Minnesota Timberwolves (USA)

Siamo così felici di vederti, KAT! Il momento in cui Towns rappresenterà il suo paese al massimo livello è finalmente arrivato. Per uno della sua stazza, avere la possibilità di tirare da qualsiasi parte è un vantaggio quasi unico.

E poi c’è il fatto che è un giocatore da 20+10 doppie-doppie praticamente da quando era un esordiente in NBA. Riuscirà a trasformare la sua nazionale in una legittima contendente in una sola estate?

5. JALEN BRUNSON (USA)

POINT GUARD

Data di nascita: 31 agosto 1996 (26 anni)

Altezza: 188 cm

Club: New York Knicks (USA)

Proprio così! Non solo gli USA hanno Haliburton, ma anche Jalen Brunson. C’è qualcosa di così soddisfacente nel vederlo operare in corsia, sempre apparentemente un passo avanti sullo scacchiere.

Se ciò non dovesse funzionare, sarà lieto di fare il post up contro chiunque o di trovare spazio per il suo caratteristico tiro dalla media distanza. Molto impressionante nelle amichevoli.

4. LAURI MARKKANEN (FINLANDIA)

ALA FORTE

Data di nascita: 22 maggio 1997 (26 anni)

Altezza: 213 cm

Club: Utah Jazz (USA)

Abbiamo sempre pensato che Lauri Markkanen sia una bestia. Tuttavia, lo strappo che sta compiendo da FIBA EuroBasket 2022 è qualcosa di diverso. Nel caso ve ne foste dimenticati, lo scorso autunno ha messo a referto 27,9 punti e 8,1 rimbalzi a partita per la Finlandia, con 54-40-90 al tiro.

Non c’è bisogno di ricordarvi il suo gioco. Troppo grande per alcuni, troppo veloce per altri e sempre in grado di trovare il tiro o di schiacciare dopo una penetrazione di potenza. Da vedere assolutamente.

3. ANTHONY EDWARDS (USA)

GUARDIA

Data di nascita: 5 agosto 2001 (22 anni)

Altezza: 193 cm

Club: Minnesota Timberwolves (USA)

Quando Ant dice che potrebbe giocare in un altro sport come il baseball, gli crediamo assolutamente. Chi non lo farebbe? Edwards è un atleta di livello mondiale che, come sapete, è anche incredibilmente bravo in questa cosa chiamata basket. Nessuna situazione è troppo difficile per lui per mettere a segno un bel tiro.

Inoltre, sarà lieto di respingere i vostri tentativi di segnare contro di lui. Sarà una gioia vedere se riuscirà ad aiutare gli Stati Uniti a tornare sul gradino più alto del podio. Miglior marcatore per gli USA nelle partite di preparazione.

2. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER (CANADA)

GUARDIA

Data di nascita: 12 luglio 1998 (25 anni)

Altezza: 198 cm

Club: Oklahoma City Thunder (USA)

Abbiamo avuto un assaggio di quello che è SGA nelle qualificazioni alla FIBA Basketball World Cup 2023 Americas. Tuttavia, anche numeri come 26,3 punti, 4,7 assist e 2 rubate a partita non rendono giustizia a questo ragazzo.

È quasi impossibile tenerlo fuori dal pitturato, dalla linea del tiro libero o sfruttarlo dall’altra parte del campo. L’unica domanda che rimane è se Gilgeous-Alexander e il Canada siano pronti a portare a casa il loro primo titolo mondiale.

1. LUKA DONCIC (SLOVENIA)

GUARDIA

Data di nascita: 28 febbraio 1999 (24 anni)

Altezza: 201 cm

Club: Dallas Mavericks (USA)

Alzi la mano chi vuole vedere quest’uomo nella squadra avversaria! Nessuno? È quello che abbiamo pensato. Luka Legend è qui e tutti noi che stiamo guardando siamo felici di partecipare a questo viaggio nel Mondiale FIBA del 2023 e oltre.

L’ultima volta che abbiamo visto la Slovenia scontrarsi con le migliori squadre del mondo, Doncic ha registrato una media di 23,8 punti, 9,7 rimbalzi e 9,5 assist a Tokyo nel 2021. È bene credere che tutti i membri della squadra slovena siano certi di poter battere chiunque con Doncic al proprio fianco.

Fonte: ufficio stampa Mondiale FIBA 2023