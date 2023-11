I 25 migliori giocatori NBA Under 25

ESPN ha stilato la classifica dei 25 migliori giocatori con meno di 25 anni che giocano attualmente in NBA. La graduatoria redatta dalla redazione della tv statunitense, con famosi insider come Tim Bontemps e Bobby Marks in testa, non è un elenco dei migliori giocatori attualmente ma in prospettiva.

Al primo posto Luka Doncic, seguito da Anthony Edwards e da Victor Wembanyama. Il francese, proprio per le motivazioni della forza in prospettiva, si piazza davanti a giocatori ormai affermati come Tyrese Haliburton, Ja Morant, Zios Williamson e Darius Garland.

Gli altri rookie molto in vista, vale a dire Scoot Henderson e Chet Holmgrem, li troviamo rispettivamente alla posizione #23 e #13. Paolo Banchero solamente 14°.

Questa classifica, in ogni caso, fa capire la quantità di giovani talenti che saranno le stelle assolute nei prossimi anni, quando i veterani come LeBron James, Kevin Durant e Steph Curry lasceranno il posto nell’immaginario collettivo alla nuova generazione di star.