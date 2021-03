I 5 giocatori che potrebbero superare gli 81 punti di Kobe Bryant, secondo Shaq

Tra i record “imbattibili” del mondo della pallacanestro, quello maggiormente irraggiungibile sembrerebbero essere di certo i 100 punti di Wilt Chamberlain. Più “umani”, virgolette d’obbligo, sono gli 81 punti segnati invece da Kobe Bryant contro i Toronto Raptors nel 2006, seconda miglior prestazione di sempre nella storia NBA.

A Shaquille O’Neal, che nell’ultimo periodo si è divertito a provocare le “nuove leve” della NBA, è stato chiesto al The Dan Patrick Show quali giocatori in attività potrebbero secondo lui, per le proprie caratteristiche e il proprio talento, superare quella prestazione di Kobe. Il centro, che quando Bryant ne segnò 81 non faceva più parte dei Lakers, ha nominato 5 giocatori: James Harden, Kyrie Irving, Stephen Curry, Devin Booker e Kevin Durant.

Tra i 5 nomi fatti da Shaq, Booker è quello che finora ci è andato più vicino con i suoi 70 punti segnati contro Boston nel 2017, al decimo posto All-Time in NBA.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.