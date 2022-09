Sarebbe dovuto essere l’EuroBasket delle stelle, invece è stato l’EuroBasket della “classe operaia”. La Spagna ha vinto la competizione con solo 2 giocatori NBA, tra l’altro di complemento – a dir tanto – nelle proprie squadre.

Ecco quindi che vi andiamo a elencare quelli che secondo noi sono stati i 5 giocatori rivelazione di EuroBasket 2022

Marco Spissu – Italia

Le prestazioni di Marco Spissu contro Serbia e Francia – soprattutto la prima – rimarranno per sempre nella storia del basket italiano. Il più piccolo tra i giganti è andato a tanto così dal portare l’Italia, priva di Danilo Gallinari per infortunio, a una medaglia europea, che manca da ben 19 anni (da 18 anni una medaglia in una competizione FIBA). Ora dovrà provare a portare la sua nuova squadra, la Reyer Venezia, a vincere l’EuroCup e tornare così a giocare l’EuroLega dopo l’esperienza russa. 8.9 ppp, 2.7 rpp e 4.4 app a EuroBasket.

Mateusz Ponitka – Polonia

La sua tripla doppia ai Quarti di Finale contro la Slovenia è senza dubbio la miglior prestazione di un giocatore polacco in una competizione FIBA per club. Un mese prima di EuroBasket non lo voleva quasi nessuno, complici anche i dissidi con il fratello Marcel, lasciato a casa per suo volere. Ora c’è Reggio Emilia nel suo futuro ma occhio anche a Virtus Bologna e Baskonia dopo il bimestre garantito con l’UNAHOTELS. 13.4 ppp, 5.3 rpp e 5.7 app a EuroBasket.

Alberto Diaz – Spagna

“La classe operaia va in paradiso”, film del 1971 diretto da Elio Petri e scritto dallo stesso Petri con Ugo Pirro, vincitore del Grand Prix per il miglior film al Festival di Cannes 1972. In un nome e un cognome? Alberto Diaz. Il nativo di Malaga, che ha sempre – o quasi – giocato all’Unicaja, è stato l’uomo in più per Don Sergio Scariolo. Perché ok i fratelli Hernangomez, il talento di Rudy Fernandez e Lorenzo Brown, la difesa e i passaggi di Usman Garuba. Però la Spagna non avrebbe vinto contro Francia e Spagna senza il “Rosso Malpelo” andaluso. 5.7 ppp, 1.1 rpp e 1.4 app a EuroBasket.

Terry Tarpey – Francia

28 anni. 6 anni a Le Mans. 1 solo campionato francese nel palmarès conquistato nell’ormai lontano 2017-2018. Da quando gioca in Nazionale? Dal 2022. Non l’avrebbe mai detto nessuno ma, per costanza e applicazione, è stato il miglior giocatore della Francia in questo Europeo. Sì, nella Francia degli NBA Evan Fournier e Rudy Gobert e sempre nella Francia di Thomas Heurtel e Guerschon Yabusele. Aveva un’opportunità per fare bene e se l’è giocata alla grandissima. 5.4 ppp, 4.3 rpp e 1.6 app a EuroBasket.

Andreas Obst – Germania

I tedeschi sono soprattutto stati Franz Wagner, Dennis Schröder e Maodo Lô. Ma senza Andreas Obst non sarebbe andati a medaglia, statene certi. “Un pornoattore tedesco degli anni Settanta”, così l’ha scherzosamente definito Andrea Meneghin durante la Semifinale contro la Spagna. Lui intendeva per il suo baffo tipico tedesco, ma in Germania l’hanno interpretato in altro modo: le sue triple chirurgiche (48% da tre nella competizione) hanno fatto godere fortissimo i teutonici. 11.6 ppp, 2.4 rpp e 0.8 app a EuroBasket.

Immagini FIBA EuroBasket