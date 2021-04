I “bomber” che non sbagliano mai, Zion Williamson è già nell’Olimpo

Zion Williamson continua a macinare record durante la sua seconda stagione in NBA. I suoi New Orleans Pelicans sono stati sconfitti 129-134 dai Brooklyn Nets ma il prodotto di Duke ha brillato nuovamente. Per lui una prova da 33 punti, 7 rimbalzi e 4 assist con 14/19 al tiro.

Si tratta della decima prestazione con almeno 30 punti a referto e il 70% al tiro nella carriera di Williamson. Con solamente 77 partite giocate in NBA, Zion è al quarto posto in questa speciale classifica. Davanti a lui mostri sacri come David Robinson (12), Shaquille O’Neal (17) e Kareem Abdul-Jabbar (18). Atleti che ha fatto la storia ma hanno giocato molti più match del giovane dei Pelicans ed erano dei lunghi puri.

Zion Williamson is the 4th player in NBA history with 10 or more 30-point games on 70% shooting within his first 2 seasons. The others are Hall of Famers Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O’Neal, and David Robinson. pic.twitter.com/DS4gZAe1XN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 21, 2021