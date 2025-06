I Boston Celtics aprono il mercato: scambiato Jrue Holiday

I Boston Celtics hanno ufficialmente avviato i movimenti estivi sul mercato NBA con una mossa a sorpresa: Jrue Holiday è stato ceduto ai Portland Trail Blazers in uno scambio che porta Anfernee Simons e due future seconde scelte al TD Garden. A riportarlo è stato Shams Charania di ESPN.

BREAKING: The Boston Celtics have traded Jrue Holiday to the Portland Trail Blazers for Anfernee Simons and two second-round picks, sources tell ESPN. pic.twitter.com/2ycXQicGkT

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 24, 2025