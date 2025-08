I Boston Celtics cedono subito Georges Niang ma hanno già trovato il sostituto

I Boston Celtics hanno impacchettato e spedito subito agli Utah Jazz il neo-arrivato Georges Niang, parte della trade che il mese scorso aveva portato Kristaps Porzingis ad Atlanta. Il lungo, 9.9 punti di media nella scorsa stagione, è stato ora ceduto ai Jazz in cambio di due future scelte del secondo turno al Draft.

Una mossa rilevante prettamente dal punto di vista salariale: così facendo i Celtics sono ulteriormente scesi sotto il Second Apron, granatendosi un po’ di margine in una stagione che si anticipa difficile, vista l’assenza di Jayson Tatum e le cessioni estive.

Per rinforzare il reparto lunghi dopo la partenza di Niang, Boston ha subito firmato il free agent Chris Boucher, uno dei migliori centri rimasti liberi. Boucher arriva da 7 anni ai Toronto Raptors, l’ultimo con 10.0 punti e 4.5 rimbalzi di media, con i Celtics firmerà un annuale da 3.3 milioni di dollari. È possibile che il giocatore diventi addirittura il centro titolare, visto che Al Horford è ancora free agent e Porzingis ha appunto lasciato Boston: finora il più papabile ad entrare nello starting five era Neemias Queta, meno di 14′ di media nell’ultima stagione.

Free agent forward Chris Boucher has agreed to a one-year, $3.3 million contract with the Boston Celtics, agent Sam Permut of Roc Nation tells ESPN. Boucher lands a guaranteed deal with the Celtics and is expected to have a significant role in the frontcourt. pic.twitter.com/H13dHVyuu8

