I Boston Celtics devono un bonus da 1.7 milioni di dollari a Jaylen Brown

Non solo Jaylen Brown, ala dei Boston Celtics, è migliorato di moltissimo in questa stagione, ma è anche diventato più ricco. Secondo Bobby Marks di ESPN, Brown riceverà un bonus di 1.339.286 di dollari per essere stato chiamato all’All-Star Game di quest’anno e inoltre riceverà un bonus di 446.429 di dollari per le partite che ha giocato, un record che ha raggiunto domenica contro i Portland Trail Blazers.

È certamente fantastico vedere Brown essere ricompensato in questo modo dopo aver svolto tutto il lavoro.

Jaylen Brown has now played in 58 games this season. As a result, Brown will now receive a bonus of $1,339,286 for being selected to the All-Star game and a $446,429 bonus for games played. The Celtics will now have a $26,758,928 cap hit for the 2021-22 season. — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 2, 2021

Jaylen Brown è stato fantastico per i Boston Celtics in questa stagione, tenendo una media di 24,8 punti, 5,9 rimbalzi e 3,4 assist. È diventato il co-protagonista insieme a Jayson Tatum e un marcatore affidabile per la squadra di Beantown. Ha fatto la sua prima apparizione all’All-Star Game in questa annata dopo diverse prestazioni eccezionali. Il 24enne ha indubbiamente un futuro radioso davanti a sé e i tifosi dei Celtics dovrebbero essere entusiasti.

Siamo certi che questo è solo l’inizio per Jaylen Brown e questa è un’ottima notizia per i Boston Celtics, che sperano di poter tornare presto a giocarsi una Finals. Magari proprio con Jaylen Brown e Jayson Tatum in quintetto.

LEGGI ANCHE: Epico duello tra Giannis e KD, Antetokounmpo applaude il suo avversario

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.