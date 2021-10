I Boston Celtics hanno deciso di fare a meno di Jabari Parker

Jabari Parker non ha trovato la sua casa in NBA ai Boston Celtics. L’ex scelta assoluta numero 2 del draft NBA del 2014 è stata tagliata dai Celtics domenica, secondo Shams Charania di The Athletic e STADIUM.

Sources: The Boston Celtics have waived forward Jabari Parker. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 17, 2021

Jabari Parker aveva firmato con i Boston Celtics alla fine della scorsa stagione dopo essere stato lasciato andare dai Sacramento Kings. Ha segnato una media di 6,4 punti e 3,6 rimbalzi in 13,8 minuti per Boston in 10 partite, tirando con il 63,2 % dal campo ma chiudendo con solo 2 su 10 da oltre l’arco.

Jabari Parker era apparso in sole tre partite per Sacramento nei primi quattro mesi della scorsa stagione, un atto d’accusa particolarmente schiacciante del suo gioco, considerando le immense lotte dei Kings in difesa e la mancanza di profondità nel ruolo di ala forte.

Ora che i Boston Celtics hanno tagliato Jabari Parker, il ragazzo ex Sacramento deve trovare un’altra cosa. Ma non sarà semplice perché l’inizio della stagione è alle porte e quasi tutti i roster sono al completo. Vediamo se resterà fermo per un po’ ad aspettare oppure magari proverà un’avventura in qualche top team europeo. Questo tipo di scelte sono sempre più all’ordine del giorno.

