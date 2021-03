I Boston Celtics monitorano due big per il reparto lunghi

La stagione dei Boston Celtics non sta andando certo come sperato: con 3 vittorie consecutive sono tornati sopra il 50% di vittorie, sul 18-17, ma rimangono nella bagarre per il quarto posto ad Est con squadre nettamente inferiori come Knicks, Heat, Hornets e Raptors. Già un paio di settimane fa Danny Ainge aveva, in modo sibillino, suggerito che potrebbe esserci bisogno di qualche cambiamento prima della trade deadline, e ora i rumors si stanno intensificando.

Secondo The Athletic, insieme agli Hornets i Celtics sarebbero i principali interessati a Nikola Vucevic, centro dei Magic appena nominato All Star: improbabile che Orlando lo lasci partire, visto che forse cederà anche Evan Fournier e Aaron Gordon, ma i biancoverdi restano i frontrunner per il montenegrino. Un altro nome fatto sempre da The Athletic per il reparto lunghi dei Celtics, dove la squadra è più sguarnita, è quello di Jerami Grant, autentica sorpresa di questa stagione nonostante il pessimo rendimento dei Pistons. Anche qui sarà dura vedere Detroit privarsi del proprio miglior giocatore, firmato solo la scorsa offseason. In questa stagione Grant sta mantenendo 24.5 punti, 11.7 rimbalzi e 3.7 assist di media.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.