I Boston Celtics ritireranno il numero 5 di Kevin Garnett il 13 marzo

L’anno scorso fu la pandemia a bloccare la cerimonia del ritiro da parte dei Boston Celtics della maglia numero 5 di Kevin Garnett, spostando l’evento a data da destinarsi. Ora la data c’è e per i tifosi dei Celtics è da cerchiare rosso, anzi verde, nel calendario: 13 marzo 2022 dopo la partita contro i Dallas Mavericks.

Kevin Garnett ha commentato così:

Sono onorato e grato che i Celtics ritirino il mio numero. Avrò sempre un immenso rispetto e apprezzamento per la proprietà, Danny Ainge, Doc Rivers, i miei ex compagni di squadra e tutta la Celtic Nation!

In sei stagioni con i Celtics, Garnett è stato uno dei trascinatori del celebre titolo del 2008, ha vinto il premio di Difensore dell’anno, e per 5 volte è stato selezionato nell’All Star Team. The Big Ticket sarà il 24° giocatore della storia dei Celtics che vedrà il suo numero appeso per sempre al TD Garden. Una piccola curiosità: dal 2000 in poi solamente Paul Pierce e Kevin Garnett sono stati gli unici due giocatori dei Boston Celtics a cui è stato ritirato il numero.

