I Brooklyn Nets aggiungono un altro lungo: firmato Noah Vonleh

Arriva la terza aggiunta dei Brooklyn Nets post-trade per James Harden: dopo Norvel Pelle e Iman Shumpert, la franchigia bianconera ha deciso di aggiungere anche Noah Vonleh, come riportato da Shams Charania.

Vonleh aveva iniziato il training camp con un contratto non garantito per i Chicago Bulls, venendo tagliato appena risultato positivo al Covid-19. Il giocatore è stato nona scelta assoluta al Draft 2014 per gli Charlotte Hornets e in carriera ha giocato anche con Portland, Chicago, New York, Minnesota e Denver, mantenendo 5.0 punti e 5.2 rimbalzi di media.

Free agent F/C Noah Vonleh is expected to sign a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Vonleh provides immediate rotational depth for the Nets. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 8, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.