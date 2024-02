I Brooklyn Nets hanno deciso di esonerare coach Jacque Vaughn

Jacque Vaughn era arrivato a ricoprire il ruolo di head coach dei Brooklyn Nets a stagione in corso, l’anno scorso, portando i bianconeri ad un record finale di 43-32 sotto la sua gestione. E a stagione in corso lascia ora la panchina dei Nets, esonerato dopo una prima parte di stagione zoppicante, con la franchigia undicesima ad Est ed un record di 21-33.

Brooklyn, sebbene sia tra le peggiori squadre della Eastern Conference, ha ancora speranze di raggiungere almeno il decimo posto, che dista 2.5 partite e vorrebbe dire qualificazione al Play-in. Nelle ultime due stagioni i Nets hanno salutato le proprie superstar Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving, accettando di ricostruire intorno a Ben Simmons e Mikal Bridges. Finora però non è andata bene, con Simmons che è stato più spesso ai box che in campo e Bridges che sta vivendo una stagione in ombra ed ha diminuito la sua media punti di quasi 5 punti a partita rispetto ad un anno fa.

Quella di Jacque Vaughn è la terza panchina NBA a saltare in questa stagione dopo quelle di Adrian Griffin a Milwaukee e di Wes Unseld Jr a Washington.