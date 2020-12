I Brooklyn Nets hanno già pronto il sostituto di Spencer Dinwiddie?

I Brooklyn Nets potrebbero aver già individuato il sostituto di Spencer Dinwiddie che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio sinistro e probabilmente dovrà saltare tutta la stagione, nonostante egli stesso speri di poter tornare in campo prima.

La franchigia comunque potrebbe rivolgersi a un “usato sicuro” per tappare il buco lasciato dall’infortunio di Dinwiddie. Il nome caldo, infatti, è quello del veterano Jamal Crawford (40 anni) che era già stato ingaggiato per la bolla di Orlando ma era riuscito a giocare una sola partita, prima di infortunarsi.

A fare il suo nome è stato Chris Haynes di Yahoo! Sports che nel corso del podcast Posted Up ha svelato che nelle ultime settimane i Nets hanno tentato più volte di richiamare Crwaford, aggiungendo che l’ex Clippers avrebbe lavorato duramente in off-season e sarebbe pronto a scendere in campo nonostante la carta d’identità un po’ ingiallita.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.