I Brooklyn Nets hanno tagliato Paul Eboua e altri 2 giocatori

I Brooklyn Nets si avviano verso l’inizio della stagione sfoltendo il roster: i giocatori ora sotto contratto sono 17, dopo gli ultimi 3 tagli delle scorse ore compreso quello di Paul Eboua, che era stato firmato solo venerdì sera.

L’ex VL Pesaro, che aveva iniziato il training camp a Miami, torna quindi free agent ma si unirà all’affiliata in G-League dei Nets, i Long Island Nets. Gli altri 2 giocatori tagliati da Brooklyn sono Chris Chiozza ed Elie Okobo.

Paul Eboua, waived this week by the Heat and then signed by the Nets, today has been waived by Brooklyn. All part of G League maneuvering. Chris Chiozza also waived by the Nets.

— Ira Winderman (@IraHeatBeat) December 19, 2020