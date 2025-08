I Brooklyn Nets hanno ufficialmente annunciato la preseason NBA 2025 con una partita casalinga davvero particolare: il 4 ottobre al Barclays Center affronteranno infatti l’Hapoel Gerusalemme, uno dei club di basket più importanti d’Israele. Sarà l’unico match casalingo dei Nets in preparazione alla nuova stagione, prima delle tappe internazionali in Cina e Canada.

Una sfida dal sapore speciale

Il confronto tra Brooklyn Nets e Hapoel Gerusalemme non sarà solo un evento internazionale, ma anche un’occasione per vedere all’opera due giovani talenti israeliani selezionati proprio da Brooklyn nel Draft NBA 2025:

Ben Saraf, scelto con la 26ª chiamata

Danny Wolf, selezionato subito dopo alla 27ª

Entrambi potrebbero debuttare proprio contro una squadra del loro Paese d’origine, rendendo la partita particolarmente significativa sia per loro che per i tifosi israeliani.

Non è la prima volta che i Nets affrontano l’Hapoel Gerusalemme in preseason: un precedente risale infatti al 2023, dimostrando il forte legame tra la franchigia NBA e il movimento cestistico israeliano.

Hapoel Jerusalem: un club in crescita

Fondato nel 1943, l’Hapoel Gerusalemme è oggi un club ambizioso anche a livello europeo. Dal giugno 2023, la società è controllata per il 90% da Matan Adelson, imprenditore americano-israeliano, figlio del magnate Sheldon Adelson. L’investimento da 20 milioni di dollari ha portato nuova linfa al progetto sportivo, mantenendo però una componente popolare: il restante 10% delle quote è infatti ancora detenuto dall’associazione dei tifosi del club.

La preseason globale dei Nets

Dopo la sfida al Barclays Center, i Nets voleranno verso Cina e Canada per concludere la loro preseason internazionale, segno del crescente impegno dell’NBA nel promuovere il brand a livello globale e offrire esperienze competitive contro club di altri continenti.

La partita del 4 ottobre tra Brooklyn Nets e Hapoel Jerusalem sarà un crocevia tra NBA e basket europeo, un’occasione per assistere al debutto di nuove promesse israeliane e per consolidare il legame tra i due mondi cestistici. Con una preseason così internazionale, i Nets si candidano a essere protagonisti non solo sul parquet, ma anche nel rafforzare la dimensione globale della NBA.