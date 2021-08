I Brooklyn Nets provano a blindare Irving e Harden

Appena qualche giorno fa i Brooklyn Nets hanno blindato Kevin Durant con un ricco contratto di 4 anni.

Il general manager Sean Marks, secondo quanto riportato in queste ultime ore, sta provando a convincere anche Kyrie Irving e James Harden a firmare un rinnovo del contratto. Come riportato anche da Malika Andrews di Espn, Marks si è detto piuttosto fiducioso di riuscire a raggiungere un accordo con entrambi, potendo così disporre di un trio di primissimo livello per diversi anni.

Nets GM Sean Marks said that the Nets are talking to Kyrie Irving and James Harden about contract extensions.

Marks said he is “confident” by the time training camp starts, Brooklyn’s ‘Big 3’ will be under contract with the Nets long-term. Durant already signed his extension.

— Malika Andrews (@malika_andrews) August 11, 2021