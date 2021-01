Qualche giorno fa era stata ufficializzata la firma di Norvel Pelle, ma i Brooklyn Nets non hanno intenzione di fermarsi nella missione per migliorare la difesa dopo la trade di James Harden. Secondo Shams Charania, sarebbe cosa fatta l’accordo fino al termine della stagione con Iman Shumpert.

Il veterano, campione NBA con Cleveland nel 2015, nella scorsa stagione aveva giocato 13 partite proprio ai Nets con 4.2 punti di media.

Free agent Iman Shumpert is finalizing a deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium.

