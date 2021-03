I Brooklyn Nets sono favoriti per firmare Blake Griffin quando sarà free agent

Domenica sera Blake Griffin uscirà ufficialmente dai waivers dopo il buyout ricevuto dai Detroit Pistons, diventando così free agent e libero di firmare con un’altra squadra. Sono tante le franchigie interessate al veterano, ma in particolare i Brooklyn Nets al momento sarebbero in pole position, come riportato da Shams Charania.

The Brooklyn Nets are believed to be leaders to sign six-time All-Star Blake Griffin, sources tell me and @JLEdwardsIII. Rival teams with interest are expecting Griffin to choose Nets as a title favorite for chance to win a championship.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 5, 2021