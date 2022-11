I Brooklyn Nets sono “la squadra più antipatica della storia NBA”

I Brooklyn Nets sono un disastro ferroviario in questo momento. È improbabile che lo si dica di una squadra che ha Kevin Durant e Kyrie Irving a roster, ma i Nets non stanno vincendo. Sono solo 2-6.

Inoltre, stanno subendo ancora più colpi per problemi fuori dal campo che proprio non riescono a scrollarsi di dosso. Tutto ciò ha portato Jay Williams, giornalista di ESPN NBA, a credere che i Nets siano la squadra più difficile per cui tifare, probabilmente nella storia della lega. Questo dice molto.

“Sembra che i Brooklyn Nets siano forse la squadra più antipatica nella storia del basket”. Williams ha detto così dei Nets, che hanno iniziato la stagione vincendo solo una partita nelle prime sei uscite.

"It feels like [the Nets] are the most unlikable team maybe in the history of basketball." 😳 @RealJayWilliams pic.twitter.com/O6PjnIj7lf — Get Up (@GetUpESPN) November 2, 2022

C’è molto da dire su quello che i Nets hanno passato finora. Da Kevin Durant che chiede al proprietario della squadra Joe Tsai di scegliere tra lui e il tandem composto da coach Steve Nash e dal direttore generale Sean Marks al comportamento insensibile di Kyrie Irving.

I Nets hanno così tanto materiale per far sentire i tifosi del basket fuori di loro. Per non parlare di come Nash abbia finito per perdere il lavoro come capo allenatore di Brooklyn dopo neanche un mese di regular season.

