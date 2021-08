Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving hanno giocato insieme per un totale di otto partite con i Brooklyn Nets la scorsa stagione. Il problemi degli infortuni è stato un fattore enorme nella mancanza di tempo libero per i Big Three dei Nets. Durant, Harden e Irving non riuscivano proprio a rimanere in salute allo stesso tempo. Era come se i poteri invisibili del basket cospirassero per punirli per aver formato squadra sulla carta invincibile. Eppure i pronostici dei tifosi dicono che i Brooklyn Nets vinceranno la regular season NBA.

Ma per la prossima stagione NBA sembra che i tre perenni All-Stars siano finalmente destinati a provocare il caos. Durant è sano e l’ha dimostrato ampiamente alle Olimpiadi. Irving sta bene. E secondo gli oddsmakers di Las Vegas, i Nets sono pronti a vincere la corona se evitano di avere problemi fisici:

I Nets hanno ricevuto il più alto totale di vittorie previste per le scommesse over/under da Caesars Sportsbook venerdì, quando la lega ha annunciato il suo programma completo. Il totale dei Nets è di 54,5 vittorie, davanti ai campioni in carica dei Milwaukee Bucks con 53,5 e un gruppo di squadre a 51,5, che include i Los Angeles Lakers guidati da LeBron James e Russell Westbrook e la testa di serie n.1 delle Conference dello scorso anno (Utah Jazz e Philadelphia Sixers).

Ottenere 54 o 55 vittorie è molto fattibile per i Nets. Dopotutto, hanno vinto 48 partite la scorsa stagione nonostante Durant, Harden e Irving non ci siano praticamente mai stati. Vediamo se questi pronostici dei tifosi NBA sui Brooklyn Nets si avvereranno oppure no.

