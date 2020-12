I Brooklyn Nets volano già con Durant e Irving, Golden State Warriors asfaltati

Tutto facile all’esordio per i Brooklyn Nets che nella prima partita della nuova stagione NBA si sbarazzano facilmente (125-99) dei Golden State Warriors.

Durant impiega appena quattro minuti per arrivare in doppia cifra, Irving chiude la prima frazione a quota 17 e la truppa di Nash vola a quota 40 al termine del primo quarto, chiudendo virtualmente il discorso sul +15 al primo riposo. Nel corso del match ampie rotazioni per i padroni di casa con le due stelle che alla fine giocano appena 25 minuti, sufficienti per arrivare a 48 punti complessivi (22 per KD, 26 per Irving). Altro grande protagonista è LeVert, anch’egli a quota 20 ma in generale sono tutti i Nets a straconvincere, toccando addirittura il +38 e chiudendo sul +26 alla sirena conclusiva.

In casa Warriors pesa tantissimo l’assenza di Draymond Green, per coach Kerr fra le poche note positive l’esordio da 19 punti in 24 minuti per Wiseman, oltre ai 20 con 10 assist del solito Curry: troppo poco per impensierire questa Brooklyn che è sembrato già molto convincente.

