I Cangrejeros de Santurce firmano due grandi ex promesse NBA

I Cangrejeros de Santurce, del campionato portoricano, ha messo a segno nelle scorse ore un doppio colpo. La squadra di San Juan, 8 volte campione di Porto Rico (l’ultima nel 2007), ha annunciato le firme di due ex promesse NBA di primissimo livello: Anthony Bennett e Thomas Robinson.

Bennett, prima chiamata assoluta al Draft 2013 da parte di Cleveland, è considerato uno dei più grandi bust di sempre. Il canadese era free agent dal 2019, quando aveva giocato in G-League con gli Agua Caliente Clippers.

Robinson è stato quinta scelta assoluta l’anno prima, nel 2012, per i Sacramento Kings. Considerato allora uno dei migliori lunghi al college, il classe 1991 non ha mai avuto un grosso impatto e non gioca in NBA dal 2017. In questa stagione Robinson ha giocato in Turchia al Bahçeşehir, ma essendo finita la stagione regolare era free agent.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.