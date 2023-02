I Chicago Bulls firmano Pat Beverley per il resto della stagione

Per Patrick Beverley si era parlato anche del possibile ritorno ai Los Angeles Clippers, che però in giornata si sono accordati con Russell Westbrook. E allora per la point guard, scambiata dai Lakers ai Magic il giorno della trade deadline e immediatamente tagliata, si sono aperte le porte dei Chicago Bulls. La franchigia era alla ricerca di una point guard e tra i nomi apparsi in questi giorni c’era proprio quello di Westbrook. Invece alla fine le tessere del puzzle si sono incastrate diversamente, e Beverley firmerà quindi con Chicago fino al termine della stagione.

Free agent Patrick Beverley is expected to sign with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. Beverley is set to return home, giving Chicago much-needed point guard help. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2023

Beverley ha mantenuto finora 6.4 punti di media in questa stagione ai Lakers, a Chicago sarà il backup Ayo Donsumu e si giocherà i minuti con Coby White, visto che Lonzo Ball è lontanissimo dal rientro e probabilmente passerà tutta la stagione nel tentativo di recuperare da una errata operazione al ginocchio.