I Chicago Bulls sono interessati a Lonzo Ball

La trade deadline NBA di quest’anno è fissata per il 25 marzo: con ogni probabilità, entro quella data, Lonzo Ball lascerà i New Orleans Pelicans visti i rumors e il suo contratto in scadenza in estate e non rinnovato nei mesi scorsi.

L’ex seconda chiamata assoluta al Draft ha già degli estimatori: secondo The Athletic, tra le squadre maggiormente interessate ci sarebbero i Chicago Bulls. In questa stagione Ball sta mantenendo 13.7 punti, 4.5 rimbalzi e 4.7 assist di media, tirando col 38% da tre punti.

