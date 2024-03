I Cleveland Cavaliers stanno progettando un centro sportivo ASSURDO

I Cleveland Cavaliers hanno presentato il progetto del loro nuovo centro sportivo. Una struttura completamente all’avanguardia con alcune caratteristiche incredibile.

Si chiamerà Cleveland Clinic Global Peak Performance Center e sorgerà sulle rive del fiume Cuyahoga, a pochi metri dal Rocket Mortgage FieldHouse, impianto in cui i Cavs giocano le loro gare interne. Il progetto verrà finanziato dalla franchigia, da Bedrock (società con cui l’owner Dan Gilbert gestisce e possiede diverse strutture) e Cleveland Clinic. Attualmente i Cavaliers si allenano fuori città, a Indipendence, ma con l’arrivo della squadra di G-League gli spazi iniziano a essere stretti.

La nuova struttura sarà di quasi 2.000 mq e sarà fruibile anche da persone comuni, non solo dagli atleti professionisti. Si tratterà della sport facility più grande del mondo. La caratteristica più impressionante sarà la possibilità di avere un simulatore delle varie arene NBA. In sostanza premendo un bottone il campo di allenamento si trasformerà nella riproduzione dei palasport delle avversarie dei Cavs, permettendo ai giocatori di allenarsi nella fedele riproduzione degli ambienti in cui dovranno giocare. L’idea di un centro così all’avanguardia ha anche dei risvolti tecnici, la dirigenza infatti lo ritiene una valida attrattiva per convincere futuri free agent a trasferirsi a Cleveland.

Lo spazio destinato al centro sportivo era già di proprietà di Gilbert, che precedentemente aveva pianificato la costruzione di un casinò. Adesso ha cambiato i suoi piani, optando per una struttura sportiva multidisciplinare, con spazi anche per il wellness, la medicina e la ricerca scientifica applicata allo sport. Il Cleveland Clinic Global Peak Performance Center rientra in un piano più ampio di riqualificazione della sponda del fiume: il progetto prevede la possibilità di estendersi fino a circa 14 ettari con locali commerciali, uffici, parcheggi, 2000 unità abitative e gran parte dello spazio destinato al verde.

Il tutto con i più elevati requisiti di sostenibilità dal punto di vista ambientale. Insomma, un laboratorio di sport e benessere che sembra essere uscito da un film di fantascienza. L’investimento totale è di circa 3,5 miliardi di dollari. I tempi? Approvazione da parte della commissione urbanistica nei prossimi mesi, inizio lavori già nel 2024 e apertura prevista per il 2027. La progettazione sarà a cura dello studio di architettura Popolous, leader a livello mondiale nella realizzazione di impianti sportivi. Nel loro portfolio figurano lo stadio del Tottenham e diversi impianti utilizzati per Olimpiadi o Mondiali di calcio. Lo stesso studio si sta occupando del progetto del possibile nuovo stadio dell’Inter a Rozzano, negli Stati Uniti ha realizzato i complessi utilizzati dalle squadre di football di Purdue (NCAA) e San Francisco Giants (NFL).