I Los Angeles Clippers sono 37-18 dopo la vittoria per 131 a 124 sui Detroit Pistons e sono diventati la miglior squadra al tiro da tre punti nella storia della NBA. Anche senza l’ala All-Star Kawhi Leonard, si sono assicurati la quinta vittoria consecutiva rimanendo al terzo posto nella Western Conference.

Senza Leonard, la squadra ha prodotto uno sforzo equilibrato, con sette giocatori che hanno finito in doppia cifra, guidati dai 33 punti di Marcus Morris e dai 32 dell’altro All-Star Paul George. I Detroit Pistons hanno tenuto il match vivo per moltissimo ma non hanno avuto risposta alla potenza di fuoco dei Clippers, in particolare per il loro tiro dalla distanza, che è stata l’arma preferita dalla squadra in questa stagione.

I Clippers hanno tirto con il 57,7% da oltre l’arco contro Detroit, realizzando 15 dei 26 tiri tentati dalla lunga distanza. Morris ha terminato 6 su 8 dalla distanza mentre Nicolas Batum ha trasformato tutti e quattro i suoi tentativi dalla distanza. I loro dati dalla lunga hanno permesso ai Clippers di superare un record precedentemente posseduto dai Golden State Warriors 2015-2016, che hanno concluso l’annata con un record di 73-9, la migliore stagione regolare nella storia della NBA.

I Clippers sono la migliore squadra al tiro da tre punti nella storia della NBA (minimo 30 tentativi per partita). 42,1% – Clippers 2021

41,6% – Warriors 2016

39,3% – 2021 Bucks

The Clippers are the best three-point volume shooting team in NBA history (min 30 attempts per game). 42.1% — 2021 Clippers

41.6% — 2016 Warriors

39.3% — 2021 Bucks pic.twitter.com/ijT4IKmLOO — StatMuse (@statmuse) April 12, 2021

LEGGI ANCHE: Kyrie Irving condanna l’uso della N-word e salta la partita per “motivi personali”

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.