I Clippers usano dei “cavalli” per distrarre Nikola Jokic

Divertente trovata dei Los Angeles Clippers per tentare di distrarre Nikola Jokic.

Prima di gara 3 il club di LA ha distribuito dei cappelli a forma di cavallo, chiedendo ai tifosi stipati nel “The Wall” di indossarli quando la stella dei Denver Nuggets si trovava in lunetta. L’idea ha portato a un solo tiro libero sbagliato da Jokic (su quattro tentativi) ma in ogni caso i Clippers hanno vinto agevolmente 117-83, portandosi avanti 2-1 nella serie. Il serbo ha chiuso con l’ormai consueta tripla doppia (23+13+13) ma non è bastato per tenere i suoi in partita, complice anche l’infortunio occorso a Russell Westbrook.

Al di là del risultato della gara, le immagini dei tifosi dell’Intuit Dome con i cappelli da cavallo hanno fatto il giro del Mondo.