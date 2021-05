I convocati della Lituania in vista del Preolimpico

La Lituania ha annunciato una lista di 15 giocatori dai quali selezionare quelli che disputeranno il Preolimpico.

Spiccano le presenze degli NBA Sabonis e Valanciunas ma ci sono anche una serie di atleti che sono protagonisti in EuroLega come Grigonis e Ulanovas su tutti. Chiamato anche il sassarese Bendzius, appena eliminato dai playoff dalla Reyer Venezia. Curiosità per la prima volta di Ignas Brazdeikis, reduce dalla sua prima stagione NBA con gli Orlando Magic.

Questa la lista diramata dal coach Darius Maskoliunas.

Eimantas Bendzius

Ignas Brazdeikis

Arnas Butkevicius

Tomas Dimsa

Rokas Giedraitis

Marius Grigonis

Rokas Jokubaitis

Mantas Kalnietis

Mindaugas Kuzminskas

Lukas Lekavicius

Gytis Masiulis

Domantas Sabonis

Tadas Sedekerskis

Edgaras Ulanovas

Jonas Valanciunas

Nel Preolimpico da giocare in casa, a Kaunas, i lituani affronteranno Corea del Sud, Venezuela, Slovenia, Polonia e Angola.

Foto: FIBA

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.