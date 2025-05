I Dallas Mavericks avranno la prima scelta assoluta al Draft 2025, e quindi Cooper Flagg

Colpo di scena nella notte: pochi mesi dopo la clamorosa cessione di Luka Doncic ai Los Angeles Lakers, il destino ha premiato i Dallas Mavericks con la prima scelta assoluta al Draft NBA 2025. I texani entravano nella NBA Lottery con appena l’1.8% di probabilità di avere la prima chiamata, visto il 10° posto ottenuto nella Western Conference, ma sono stati baciati dalla fortuna, tra l’altro avanzando per la prima volta nella loro storia nel piazzamento inizialmente previsto per loro nel Draft.

Prima chiamata assoluta significa la certezza di avere Cooper Flagg, prospetto numero uno della classe Draft di quest’anno. Ci sono pochissimi dubbi sul fatto che sarà lui il nome che i Mavs chiameranno il prossimo 25 giugno al Barclays Center, visto che Flagg nella sua unica stagione ha Duke ha mantenuto 19.2 punti, 7.5 rimbalzi e 4.2 assist di media. Il modo giusto per ricostruire post-Doncic.

I Dallas Mavericks hanno preceduto nell’ordine di scelta al Draft i “cugini” dei San Antonio Spurs, che anche quest’anno chiameranno in Top 4 e avranno l’occasione di affiancare a Wembanyama e Castle un altro talento, magari l’esterno Dylan Harper, 19.4 punti di media a Rutgers. A seguire i Philadelphia 76ers, con la terza scelta, e gli Charlotte Hornets, con la quarta. Utah Jazz e Washington Wizards, che insieme agli Hornets avevano la precentuale più alta di ottenere la prima chiamata (14%) si sono invece dovuti accontentare rispettivamente della quinta e della sesta. Sintomo che col regolamento anti-tanking istituito nel 2019 ormai anche perdere tante partite non dà certezze in sede di Draft.

Per la città di Dallas si tratta della seconda prima scelta assoluta in poche settimane: nel Draft WNBA, le Dallas Wings quest’anno avevano la prima chiamata e l’hanno spesa per il talento Paige Bueckers.

The full 2025 NBA draft Lottery results ⭐ Where did your team land? pic.twitter.com/UjRZDQYF3I — NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 12, 2025

Leggi anche: Dubai Basketball, che colpo: preso Dzanan Musa per la prossima stagione