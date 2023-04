I Dallas Mavericks considerano di tenere a riposo Doncic e Irving nelle 3 partite rimanenti

I Dallas Mavericks hanno perso ieri notte la settima partita delle ultime otto, rimanendo fuori dalla zona Play-in. Per i texani, con sole tre partite rimaste da giocare, servirebbe un vero e proprio miracolo per disputare la postseason. Dovrebbero vincere contro Sacramento, Chicago e San Antonio, senza fare nemmeno un passo falso, e sperare che gli Oklahoma City Thunder perdano almeno due delle tre partite che restano loro (contro Golden State, Utah e Memphis).

Lo strada quindi è parecchio in salita e i Mavs potrebbero addirittura gettare la spugna in anticipo se i Thunder dovessero vincere contro Golden State (la partita si gioca infatti il giorno prima di Dallas-Sacramento). In quel caso, OKC dovrebbe perdere le ultime due e i Mavericks dovrebbero vincerle tutte. Secondo Shams Charania, per questo motivo Dallas starebbe pensando di tenere a riposo sia Luka Doncic che Kyrie Irving nelle ultime tre gare. Sembra assurdo, ma per i Mavs potrebbe aver senso non strapparsi le vesti per arrivare decimi.

Nell’ambito dello scambio con i New York Knicks del 2014 per prendere Porzingis, Dallas ha infatti ceduto la scelta del primo turno al Draft 2023 ma solo se essa sarà fuori dalla Top 10. Ad oggi, se i Mavs fallissero l’obiettivo Play-in, manterrebbero la loro pick e ai Knicks spetterebbe solo una scelta del secondo turno del 2025. Se invece dovessero riuscire a superare OKC con un miracolo, la scelta di quest’anno finirebbe a New York.