I Dallas Mavericks di Doncic e Irving raggiungono le Finals! Minnesota Timberwolves KO 4-1

Luka Doncic è stato fantastico questa notte nella vittoria dei Dallas Mavericks sui Minnesota Timberwolves, colpendo da ogni parte del campo, zittendo la folla e sfoggiando un sorriso sornione mentre i texani realizzavano una prestazione da urlo. Ora una delle giovani superstar di questo sport mondiale si presenta per la prima volta alle Finals NBA.

Doncic ha messo a segno un primo quarto da 20 punti, raggiungendo i 36 punti, il suo massimo in questa postseason, e i Dallas Mavericks hanno battuto i Minnesota Timberwolves 124 a 103 giovedì sera, vincendo le finali della Western Conference in cinque partite.

“Ha fatto capire ai suoi compagni di squadra che era arrivato il momento e che avrebbero dovuto fare un salto di qualità”, ha detto l’allenatore Jason Kidd. “Ha lanciato l’invito e tutti sono venuti”.

Anche Kyrie Irving ha segnato 36 punti per i Mavericks, che hanno accumulato un vantaggio di 29 punti all’intervallo con il 61% al tiro per sgonfiare il pubblico, un tempo molto eccitato, prima che la maggior parte dei tifosi si alzasse per la prima pausa merenda. I Mavs sono andati in vantaggio di 36 punti nel terzo quarto, tenendo costantemente in scacco l’attacco dei Timberwolves.

