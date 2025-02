I Dallas Mavericks hanno provato a prendere Ben Simmons

I Los Angeles Clippers hanno ufficializzato l’acquisto di Ben Simmons dopo che il giocatore ha raggiunto un accordo di buyout con i Brooklyn Nets ma anche i Dallas Mavericks hanno pensato a lui. L’arrivo dell’ex prima scelta assoluta del Draft NBA porta nuova energia alla squadra californiana, ma i Clippers non erano l’unico team interessato al talentuoso playmaker.

Dallas Mavericks: un interesse mancato

Secondo quanto riportato dal noto insider NBA, Marc Stein, i Dallas Mavericks erano fortemente interessati a firmare Ben Simmons. L’idea era quella di affiancarlo a Kyrie Irving e Anthony Davis, creando un trio dalle grandi potenzialità offensive e difensive. Tuttavia, la scelta del giocatore è ricaduta sui Clippers, che hanno saputo offrire il contesto migliore per il suo rilancio.

Un debutto promettente con i Clippers

Ben Simmons ha subito dimostrato il suo valore nella prima partita con la maglia dei Clippers contro gli Utah Jazz. Nel match di debutto, il 28enne ha messo a segno 12 punti con un’ottima precisione al tiro (4/5 dal campo), distribuendo anche 6 assist in soli 27 minuti di gioco. Questo esordio positivo conferma come il talento australiano possa ancora essere un elemento chiave per una squadra con ambizioni da titolo.

Ben Simmons: una minaccia costante in campo

Nonostante le difficoltà degli ultimi anni, Simmons rimane un giocatore con statistiche di tutto rispetto. Con una media in carriera di 13.6 punti, 7.6 rimbalzi e 7.4 assist, è una minaccia costante per le difese avversarie e un giocatore in grado di sfiorare la tripla doppia in qualsiasi partita. Grazie alla sua fisicità e mobilità, può essere un elemento determinante per i Clippers nella corsa ai playoff NBA.

Quale futuro per Simmons e i Clippers?

Con l’aggiunta di Ben Simmons, i Los Angeles Clippers rafforzano ulteriormente il loro roster in vista della seconda metà di stagione. Se il giocatore riuscirà a ritrovare la sua forma migliore e a integrarsi nel sistema di gioco della squadra, i Clippers potrebbero diventare una delle contender più pericolose della Western Conference.