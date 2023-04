I Dallas Mavericks sono stati puniti dalla NBA per il loro tanking di fine stagione

La NBA ha condotto le dovute indagini e alla fine ha sanzionato i Dallas Mavericks per il loro comportamento in occasione delle ultime gare di stagione regolare. I texani avevano tenuto a riposo tutti i propri titolari nonostante fossero ancora in corsa per il Play-in, con lo scopo di venire eliminati e avere quasi la certezza di tenersi una scelta al Draft che altrimenti sarebbe finita a New York. Per questo atteggiamento, considerabile tanking, la NBA ha multato la franchigia di 750.000 dollari.

Nel suo comunicato, la Lega ha specificato di non aver potuto provare che coloro che hanno preso parte alla partita contro Chicago del 7 aprile stessero giocando per perdere. In quell’occasione Dallas perse solo sulla sirena contro i Bulls, dicendo matematicamente addio alla possibilità di qualificarsi per il Play-in.