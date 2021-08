I Dalls Mavericks rifirmano anche Boban Marjanovic

I Dallas Mavericks dopo il ricchissimo rinnovo di Luka Doncic e quello di Tim Hardaway Jr hanno deciso di confermare anche Boban Marjanovic per la prossima stagione.

Il lungo di nazionalità serba ha firmato un contratto della durata di due anni da 7 milioni di dollari complessivi. Entrambi gli anni di contratto saranno totalmente garantiti. Marjanovic veste la maglia dei Mavs dal 2019: l’anno scorso ha fatto registrare 4.7 punti e 3.9 rimbalzi in poco più di 8 minuti di media.

Boban Marjanovic’s contract with the Dallas Mavericks is a two-year, $7 million deal, league sources told @hoopshype.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) August 9, 2021