I dati degli ascolti TV di Gara-7 tra Milano e Virtus Bologna

La partita di ieri sera, Gara-7 tra Milano e Virtus Bologna per assegnare lo Scudetto, non è stata il massimo per lo spettacolo offerto in campo, con punteggi bassi e tanti canestri sbagliati. Ma si giocavano il campionato in una gara secca i due club più importanti e seguiti del panorama italiano, le due squadre di EuroLega e quelle che da qualche anno stanno monopolizzando il nostro basket, nel bene e nel male.

La partita andava in onda (anche) su NOVE, ed ha registrato 455.000 spettatori (2.9% di share nella fascia oraria tra le 20.30 e le 22.17). Di certo ha pesato non vedere trasmessa la partita sulla Rai, nel 2014 Gara-7 tra Milano e Siena era andata in onda su Rai 3 e aveva generato quasi il doppio dei numeri (890.000 spettatori e il 4.29% di share). Ovviamente i dati, raccolti su davidemaggi.it, non tengono conto dello streaming su piattaforme come Eleven Sports (e di riflesso DAZN) ed EuroSport.

Per dare ancora un po’ più di contesto: in Gara-6 sempre tra Milano e Virtus Bologna gli spettatori aggregati su NOVE ed EuroSport erano stati 453.000. La partita di basket in chiaro più vista della stagione resta Italia-Spagna, trasmessa sulla Rai e valida per le qualificazioni al Mondiale, che aveva registrato 594.000 spettatori a novembre 2022.

Foto: Olimpia Milano