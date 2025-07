I Denver Nuggets hanno bloccato la firma di Jonas Valanciunas col Panathinaikos

Dopo qualche giorno di braccio di ferro, i Denver Nuggets hanno fatto sapere a Jonas Valanciunas che non intendono tagliarlo per permettergli di unirsi al Panathinaikos. Anzi, la franchigia fa molto affidamento su di lui come backup di Nikola Jokic per la prossima stagione. Ieri il lituano era volato ad Atene per incontrare i dirigenti del club biancoverde, ma la decisione finale dei Nuggets blocca tutto. Nei prossimi giorni il giocatore sarà in patria per un evento pubblico.

Valanciunas ha ancora due anni di contratto in NBA: il primo da 10.3 milioni di dollari interamente garantito, il secondo invece del tutto non garantito. Se Denver avesse tagliato il lungo quest’estate, Valanciunas avrebbe continuato a pesare sul salary cap della franchigia. Se dovesse farlo tra un anno invece sarebbe una mossa completamente indolore dal punto di vista economico.

Nell’ultima stagione tra Washington e Sacramento, Jonas Valanciunas ha mantenuto 10.4 punti e 7.7 rimbalzi di media in NBA.

As this AM’s story explained, Jonas Valančiūnas is expected to play in Denver next season and he’s scheduled to make a public appearance Tuesday in his native Lithuania.

He indeed stopped Saturday in Athens first but the Nuggets made it clear they traded for him to keep him. https://t.co/6skWVTC4S6

— Marc Stein (@TheSteinLine) July 6, 2025