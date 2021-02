I Denver Nuggets hanno stabilito un incredibile record NBA nella vittoria su Portland

Ieri notte i Denver Nuggets hanno avuto la meglio sui Portland Trail Blazers col punteggio di 111-106. Se tra le statistiche che si potrebbero citare ci sono i 41 punti di Nikola Jokic, quella che ha fatto la differenza è stata sicuramente l’estrema cura con la quale i Nuggets hanno gestito la palla.

Alla fine della gara Denver ha commesso una sola palla persa: un record NBA. Il precedente record era detenuto dai Thunder, che in una partita di marzo 2013 contro i Lakers ne avevano commesse due. L’unica palla persa dei Nuggets contro Portland è stata di Jamal Murray.

