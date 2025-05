I Denver Nuggets proseguiranno con David Adelman come head coach

David Adelman è stato ufficialmente nominato head coach a tempo pieno dei Denver Nuggets, dopo aver ricoperto il ruolo di coach ad interim nella parte finale della stagione NBA 2024-25. La decisione arriva a seguito di una serie di cambiamenti nella dirigenza della squadra, che hanno incluso l’esonero dell’ex head allenatore Mike Malone e il licenziamento del GM Calvin Booth a 3 partite dalla fine della stagione regolare. Questi cambiamenti hanno sorpreso molti, considerando che i Nuggets erano ancora in corsa per un posto ai Playoff poi raggiunto come 4° formazione della Western Conference.

Sotto la guida di Adelman, i Nuggets hanno concluso la stagione regolare con un record perfetto di 3-0, assicurandosi così il vantaggio del fattore campo per il primo turno dei Playoff, vinto 4-3 contro i Los Angeles Clippers.

Figlio dell’ex allenatore NBA Rick Adelman, David Adelman ha iniziato la sua carriera come assistente nel 2011 con i Minnesota Timberwolves, lavorando al fianco del padre. Successivamente, ha ricoperto ruoli simili con gli Orlando Magic e, dal 2017, con i Denver Nuggets, dove ha contribuito alla vittoria del campionato NBA nel 2023.