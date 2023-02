I Denver Nuggets si rinforzano: in arrivo Reggie Jackson

I Denver Nuggets pescano dal mercato dei buyout: dopo quello tra Reggie Jackson e gli Charlotte Hornets, il playmaker firmerà proprio per la capolista della Western Conference. Jackson era stato ceduto dai Clippers agli Hornets il giorno della trade deadline in cambio di Mason Plumlee, ma non giocherà nemmeno una gara a Charlotte.

In questa stagione Jackson, point guard titolare dei Clippers, ha segnato 10.9 punti di media a Los Angeles. A Denver sarà il backup di Jamal Murray.

Guard Reggie Jackson is finalizing a contract buyout with the Charlotte Hornets and plans to sign with the No. 1 West seed Denver Nuggets after he clears waivers, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 12, 2023