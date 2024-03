I Detroit Pistons di Fontecchio non sono più la squadra più SCARSA di questa NBA

C’era un tempo (non troppo lontano) in cui i Detroit Pistons, dove ora gioca Simone Fontecchio, venivano derisi da tutto il mondo NBA perché avevano realizzato la peggior serie di sconfitte di fila sia in singola stagione sia a cavallo tra due. Eppure, nonostante quello, da quando è arrivato il ragazzo italiano classe 1995 dagli Utah Jazz, la musica è cambiata e ora hanno persino più vittorie degli Washington Wizards.

La formazione di Motor City ha vinto 4 delle ultime 8 gare e ora è a 2 W di fila. Ha battuto gli Charlotte Hornets e i Toronto Raptors. Sicuramente l’aggiunta di Simone Fontecchio è stata importante per i Detroit Pistons. Ma altrettanto, se non di più, è stata la crescita di Jalen Duren, che questa notte contro i canadesi ha chiuso con 24 punti e 23 rimbalzi. Mica male per un ragazzo che ha a malapena 20 anni.

Sebbene il modo di vincere dei Pistons non sia gradito a tutti i tifosi, visto che la squadra dovrebbe cercare di “tankare” per un bel po’ di tempo, le ultime vittorie hanno dimostrato che la franchigia ha ancora un po’ di energia nella batteria e un sacco di talento in vista del futuro.

Leggi anche: EA7 Milano, Messina parla del Baskonia come di una FINALE, nonostante le ASSENZE