I Detroit Pistons hanno già tagliato LiAngelo Ball

Sono già finiti i sogni di LiAngelo Ball, che qualche giorno fa aveva firmato un contratto non garantito con i Detroit Pistons per il training camp: la franchigia in queste ore ha annunciato il taglio del lungo, fratello dei più talentuosi Lonzo e LaMelo.

Per sources, the #Pistons have waived Anthony Lamb, Louis King and LiAngelo Ball. — James Edwards III (@JLEdwardsIII) December 14, 2020

Ball non è apparso in nessuna delle due gare disputate fin qui dai Pistons in preseason, entrambe contro i Knicks.

