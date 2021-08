I Detroit Pistons mentirono a Carmelo Anthony prima del Draft 2003

Qualche mese fa si era tornati a parlare molto del Draft 2003 e di cosa sarebbe successo se i Detroit Pistons, che avevano la seconda scelta assoluta, avessero chiamato Carmelo Anthony al posto di Darko Milicic. In quella stagione Detroit vinse il titolo, ma la carriera di ‘Melo è stata alla fine esponenzialmente migliore di quella di Milicic.

Ospite di All The Smoke, il podcast condotto da Matt Barnes e Stephen Jackson, Anthony ha però raccontato un altro aneddoto. Secondo quanto detto dall’attuale giocatore dei Lakers, prima del Draft 2003 Detroit promise a ‘Melo che lo avrebbe scelto, andando poi su Milicic.

Mi promisero che mi avrebbero scelto. Fino al giorno del Draft ho sempre pensato che avrei giocato per Detroit. Ero pronto a giocare per loro. E poi li ho visti vincere il titolo… Penso che se fossi stato lì ne avremmo vinto anche un altro, in back-to-back. Avrei imparato da quei giocatori, l’anno dopo sarei stato un giocatore totalmente diverso. Ma, sapete, ogni cosa accade per una ragione. Io e un mio amico viaggiammo da Baltimora a Philadelphia per veder giocare i Pistons contro i Sixers. Larry Brown allenava Philly, ma aveva già accettato il posto a Detroit. Mi disse che mi avrebbero scelto al Draft. Tornai a casa convinto che avrei giocato con i Pistons, questa cosa mi perseguita ancora oggi.