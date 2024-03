I Detroit Pistons sono matematicamente fuori dai Playoff

Non che sia una grande sorpresa, ma alla partita numero 63 della stagione regolare i Detroit Pistons sono stati estromessi aritmeticamente dai Playoff. La squadra di Simone Fontecchio ha perso contro Dallas nonostante il career-high dell’italiano, un risultato che ha fatto rimanere Detroit a quota 10 vittorie, le stesse degli Washington Wizards che qualche giorno fa avevano anche “strappato” loro l’ultimo posto della Eastern Conference.

Per Fontecchio sarà quindi il secondo anno su due senza Playoff in NBA, ma sicuramente non li avrebbe raggiunti nemmeno se fosse rimasto agli Utah Jazz. I Pistons sono comunque una squadra giovane, con talenti pronti a sbocciare definitivamente nei prossimi anni, Cade Cunningham è in primis.

Comunque il fatto che i Pistons siano “già” a 10 vittorie è un risultato che forse in pochi si aspettavano vista la difficilissima partenza, con il record di 28 partite perse consecutivamente all’interno di una singola stagione. Quando all’ultimo giorno del 2023 avevano vinto la prima partita dopo due mesi, i Pistons erano sul 3-29. Nelle successive 31 partite, ne hanno poi vinte addirittura 7.