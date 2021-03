I dettagli dell’acceso litigio tra Nick Nurse e Pascal Siakam che ha portato alla multa per il giocatore

Prima della partita di questa notte contro Denver, i Toronto Raptors erano in una striscia di 9 sconfitte consecutive, KO anche contro Houston che arrivava da 20 gare perse di fila. Come se non bastasse, la partita contro i Rockets è stata anche la miccia che ha fatto esplodere Pascal Siakam contro coach Nick Nurse, e il giocatore è stato alla fine multato dalla franchigia per il proprio comportamento.

Intervenuto davanti ai media, Nurse ha spiegato che la rabbia di Siakam è derivata dall’essere stato panchinato nell’ultimo quarto e che la decisione di multarlo sia stata della dirigenza per questioni di condotta. Secondo Michael Grange di Sportsnet, però, il litigio sarebbe andato un po’ oltre ciò che può accadere in un momento di frustrazione alimentata dai pessimi risultati di squadra: le parole utilizzate da Siakam per insultare Nurse sarebbero state pesanti, il giocatore sarebbe andato anche sul personale e alla fine sarebbero dovuti intervenire i compagni per calmare gli animi. Non è la prima volta che il lungo camerunese ha problemi disciplinari in questa stagione: qualche mese fa era stato sospeso una partita.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.