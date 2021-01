I dettagli delle scelte ottenute dagli Houston Rockets nello scambio per James Harden

Sono in totale 5 le chiamate al Draft ottenute dagli Houston Rockets nel maxi-scambio per James Harden: 4 del primo turno e 1 del secondo. I Brooklyn Nets hanno messo sul piatto 3 di quelle del primo turno, l’ultima è arrivata dai Cleveland Cavaliers ma originariamente era di proprietà dei Milwaukee Bucks ed è del 2022.

Le 3 chiamate al primo turno cedute dai Nets sono quelle del 2022, 2024 e 2026, tutte senza protezione: a due anni una dall’altra per la regola che impedisce ad una franchigia di privarsi di tutte le 1st round pick in anni consecutivi. A queste vanno sommate, oltre alla scelta arrivata dai Cavs, anche 4 pick swap: la facoltà per i Rockets di decidere se scambiare la propria scelta del primo turno con quella dei Nets nel 2021, 2023, 2025 e 2027. In questo modo Houston avrà la migliore tra la propria scelta e quella dei Nets in tutti e 4 gli anni.

Sources with @ramonashelburne: Brooklyn sends three unprotected first-round picks — 2022, 2024 and 2026 in deal — plus pick swaps in 2021, 2023, 2025 and 2027. The Rockets get Cleveland 2022 first-round pick via the Bucks. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

Infine, la scelta del secondo turno ottenuta da Houston arriva da Cleveland ed è del 2024.

Nets are acquiring a 2024 second-round pick in the deal from the Cavaliers, sources tell ESPN. For Cavaliers, Jarrett Allen solidifies their future at the center spot. Remember, he's only 22 years old. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 13, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.