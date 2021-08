I dieci giocatori più pagati in EuroLega

Il valore dei salari dei giocatori top di EuroLega era cresciuto moltissimo prima della pandemia da Covid-19. Molti contratti pluriennali però risalgono a quella che di fatto è un’altra epoca, ecco perché nella Top Ten dei giocatori più pagati non figurano giocatori che hanno cambiato maglia in estate.

Nella classifica redatta da EuroHoops l’unico contratto nuovo è quello di Vasilje Micic, rimasto all’Efes Istanbul grazie a un’offerta da 3 milioni di dollari.

Ecco la Top Ten.

8: Toko Shengelia (CSKA Mosca), Kostas Sloukas (Olympiacos) e Nick Calathes (Barcelona) = $1,8 M

7: Nando De Colo (Fenerbahce) $1,9 M

6: Walter “Edy” Tavares (Real Madrid) $2 M

5: Jan Vesely (Fenerbahce) $2,3 M

4: Nikola Milutinov (CSKA Mosca) $2,5 M

3: Vasilje Micic (Anadolu Efes) $3 M

2: Shane Larkin, Anadolu Efes $3,7 M

1: Nikola Mirotic (Barcelona) $4,5 M

I valori espressi sono da intendersi al netto della tassazione, diversa in ogni Paese. Da sottolineare il fatto che non ci sia alcun giocatore dell’Olimpia Milano in questa classifica, anche se gli stipendi di Malcolm Delaney, Sergio Rodriguez e Nicolò Melli sono rimasti di pochissimo fuori dalla top ten.

Curioso anche il caso di Alexey Shved che percepiva 2,5 milioni dal Khimki ma si è dovuto accontentare di molto meno passando al CSKA. Restando al team russo, risulta ancora a libro paga anche Mike James per una cifra di circa 2 milioni di dollari che lo farebbe entrare in classifica, nel caso in cui venisse reintegrato nel roster.