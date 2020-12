I general manager NBA fanno le pulci alla off-season

Ormai la stagione NBA è alle porte e prima della ripartenza i vari general manager NBA hanno fatto le loro previsioni su vari argomenti, come avviene da 19 anni a questa parte.

Nonostante non si sia ancora giocata nessuna partita ufficiale ci sono già degli aspetti che possono essere analizzati al meglio, seppur in attesa della prova del campo. Si tratta della off-season, il periodo in cui le varie franchigie hanno potuto rinforzare i proprio roster. Il mercato migliore, secondo il 37% dei GM, è stato quello dei Los Angeles Lakers mentre il colpo più importante è stato l’ingaggio di Chris Paul, per il 44% dei votanti. Infine l’arrivo di Gordon Hayward agli Charlotte Hornets è stato ritenuto l’affare più sorprendente, probabilmente anche per via delle cifre dell’accordo.

